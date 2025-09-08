Allanan domicilio de Jere Klein en Chicureo por masivo operativo de antidrogas

La tarde de este lunes, personal del OS7 de Carabineros llevó a cabo un masivo operativo en la Región Metropolitana, en el marco de una investigación contra una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

En total, se allanaron 19 inmuebles: 18 de ellos ubicados en la comuna de Cerro Navia y uno en Chicureo, comuna de Colina, correspondiente al domicilio del cantante urbano conocido como Jere Klein.

En conversación con La Tarde es Nuestra de Canal 13, la capitán María Belén Galáz informó que la investigación se centra en una organización criminal compuesta por ciudadanos chilenos con antecedentes vinculados al tráfico de drogas.

Además, confirmó que uno de los domicilios registrados corresponde al del cantante urbano Jeremías Tobar, conocido artísticamente como Jere Klein, donde aseguró que el cantante urbano "no mantiene orden de detención, pero sí de ingreso a su inmueble".

Bajo esta mimsa línea, Galáz afirmó que "se mantenían los medios de prueba, por ende, se autorizó la orden de registro" y que el cantante "se encuentra fuera de este país, trabajando en lo que todo el mundo conoce. Se encontraba vinculado a esta organización criminal liderada por un chileno".

