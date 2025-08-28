Alison Mandel y Pedro Ruminot anuncian que adoptaron a una niña tras cuatro años de proceso legal: "La casa se llenó de aún más colores y amor"

Los comediantes Alison Mandel y Pedro Ruminot dieron a conocer una importante noticia familiar: se convirtieron en padres de una niña llamada Mila, a través de un proceso de adopción.

La pareja compartió la novedad a través de redes sociales, donde publicaron una imagen junto a la menor, revelando que la llegada de la pequeña fue el resultado de varios años de trámites y espera.

"Después de 4 años y medio de un proceso larguísimo de adopción por fin hace un tiempo recibimos el llamado más esperado por nosotros. Hace exactos 3 meses supimos que éramos padres de Mila nuestra pequeña hermosa, sonriente y regalona", escribieron.

Bajo esta misma línea, la pareja de humoristas afirmaron que su familia "finalmente está completa y la casa se llenó de aún más colores y amor (...) Todos esperábamos ansiosos la llegada de una niña a este hogar y así fue como la vida nos cumplió nuestro deseo".

"Ya llevamos 3 meses disfrutando de nuestra ajolote, de su sonrisa al despertar, de sus alegatos cuando se acaba el día, de las pestañas más hermosas que hemos podido conocer y de la niña más linda del mundo", agregaron.

Cabe mencionar que a pareja conformada por Pedro Ruminot y Alison Mandel, que mantiene una relación de más de diez años, tuvo a su primer hijo en común, Baltazar, en el año 2020. Además, el ganador de dos gaviotas en el Festival de Viña del Mar es padre de otros dos hijos, Diego y Facundo, nacidos de una relación anterior.

