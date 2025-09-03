Alison Mandel relata el largo proceso de adopción de su hija Mila tras complicaciones en su primer embarazo: "Tuve dos pérdidas"

La comediante nacional, Alison Mandel, se refirió al extenso camino que recorrió junto a su esposo, el también humorista, Pedro Ruminot, para adoptar a su hija Mila.

En una reciente entrevista con el programa "Mamá por siempre", emitido por TVN, Mandel explicó que optaron por la adopción tras enfrentar complicaciones para concebir a su primer hijo, Baltazar, y descartaron someterse nuevamente a tratamientos de fertilidad.

En relación a su primer embarazo, la comediante reveló que: "Tuve dos pérdidas antes de Baltazar. Él es por in vitro, fue un tratamiento de fertilidad. Luego tenía placenta oclusiva... me desangré postparto dos veces. Entonces, me tuvieron que hacer transfusiones de sangre".

"Elegimos el camino de la adopción, un camino muy largo, un camino mucho más largo que hacerse un in vitro. Estuvimos muchísimos años, casi 5 años y por suerte nuestra familia ya está completa. Al fin tengo a mi niñita", agregó Mandel.

Tras ser consultada sobre Mila, la humorista detalló que la pequeña "se despierta con una sonrisa, duerme, duerme y se despierta con su sonrisa gigante de oreja a oreja. Es alegre y tiene una relación increíble con Baltazar".

Finalmente, Alison habló sobre su esposo, Pedro Ruminot, y el rol de padre que está enfrentando, asegurando de que él es "increíble".

"Pedro es un papá increíble y ama a todos sus bebés, pero realmente lo que dicen acerca que los papás se rinden con sus hijas. Es absolutamente cierto", cerró Mandel.

PURANOTICIA