Alison Mandel adelanta detalles de su rutina sobre el escenario del Festival de Viña del Mar 2024: “Me siento muy agradecida”

Este domingo 25 de febrero se dará inicio a una nueva versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde será la comediante Alison Mandel la encargada de hacer reír a los asistentes a la Quinta Vergara.

La humorista subirá al escenario en la noche inaugural del certamen viñamarino luego del show del cantante español Alejandro Sanz, mientras que el cierre de la jornada estará a cargo del colombiano Manuel Turizo.

Bajo este contexto, la ex integrante de “El Club de la Comedia” realizó la conferencia de prensa previa a su espectáculo, el que marcará su segunda vez sobre el escenario de la Ciudad Jardín, donde debutó el año 2018, momento en el que el público la premió con las gaviotas de oro y plata.

“Siento todo. Emoción, felicidad, nervios, no te podría decir que no hay sola una emoción que represente este momento. Sobretodo me siento muy agradecida del proceso que he vivido y de la gente que ha sido particularmente muy buena onda conmigo”, expuso Mandel sobre su segunda oportunidad de ser parte del Festival de Viña del Mar.

En esta línea, Alison reveló detalles de su rutina, la que aseguró “tiene harto de maternidad, relaciones de parejas, amigas, de todo un poco”.

“La Chiqui, mi compañerita, me dice que tengo los nervios de acero y me permito sentirlos, es un escenario muy grande, sería muy raro que no los sintiera”, concluyó sobre su presentación en la Quinta Vergara, la que tendrá lugar la noche de este domingo 25 de febrero.

PURANOTICIA