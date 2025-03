Alfredo Castro en picada contra las teleseries actuales: “Decayó muchísimo el nivel”

El actor nacional Alfredo Castro, es uno de los intérpretes más destacados en nuestro país, con personajes tanto en la pantalla chica como en el cine que aún continúan en nuestra memoria.

Bajo esta línea, no se guardó nada y lanzó una feroz crítica contra las producciones actuales, pero antes reveló por qué decidió alejarse de este tipo de tramas. “Me aburrí, me cansé, me enfermé físicamente. Después de las que hice con Vicente Sabatini en TVN vinieron unas oleadas, como de dos o tres más”, detalló en conversación con “Más de Ti”, de Bio Bio TV.

Al hablar de las teleseries que se pueden ver hoy en día en televisión, Castro fue tajante. “Siento, en mi opinión, que empezó a decaer el nivel muchísimo. Unos textos, guiones, personajes, historias muy malas”, expresó.

“Estaba acostumbrado a un nivel de exigencia, de trabajo, de contenido y de personajes muy alto, muy bueno. Caer a repetir durante 100 capítulos: ‘te amo/no te amo’, ‘es mi hijo/no es mi hijo’, no me causó interés”, añadió en la conversación.

En esta línea, recordó cómo era el trabajo en la época dorada de las teleseries. “Trabajamos por lo menos tres meses intentando hablar romaní, viviendo con los gitanos, aprendiendo los bailes, los modos, las emociones, las relaciones entre ellos”, relató.

“Eran lindas esas teleseries porque tocaban temas muy profundos, muy importantes. Todos los temas que no se hablaban en aquella época, como el VIH, la discriminación, la vejez, el abuso de poder. A la gente le gustaban mucho”, concluyó.

PURANOTICIA