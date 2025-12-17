Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova confirman el nacimiento de su primera hija: “Padres”

El misterio finalmente se despejó y el rumor que por semanas rondó al mundo del espectáculo terminó convirtiéndose en realidad. A mediados de noviembre, Cecilia Gutiérrez encendió las alertas al revelar que la hija de Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova ya había nacido, una información que tomó por sorpresa a muchos.

Ahora, Fue la propia Alexandra quien decidió romper el hermetismo y confirmar que se había convertido en madre, revelando el extremo cuidado con el que vivió estos nueve meses lejos del ojo público.

A través de sus redes sociales, la modelo explicó las razones detrás del total secretismo: "Mi mayor secreto. Mantenerlo oculto durante 9 meses fue muy difícil: sin redes sociales, sin amigos, sin vida fuera de casa. El embarazo es algo que quieres compartir con todo el mundo y guardar para ti al mismo tiempo. Ahora que por fin se ha revelado el secreto, es increíble poder hablar de ello y compartir fragmentos de esta experiencia".

Las palabras de Litvinova no pasaron inadvertidas y rápidamente se encendió la polémica. Varios seguidores apuntaron sus dardos contra Alexis Sánchez, acusándolo de haberle impedido a su pareja compartir públicamente uno de los momentos más importantes de su vida. Sin embargo, la modelo salió al paso de las críticas y defendió al futbolista, asegurando que el silencio fue una decisión personal.

Y cuando parecía que el tema comenzaba a enfriarse, Alexandra volvió a sacudir las redes. Este 17 de diciembre, la modelo compartió por primera vez una imagen de su hija Bela, quien ya tiene poco más de un mes de vida.

La publicación incluyó dos postales íntimas: un delicado primer plano del pie de la pequeña y otra imagen donde aparece la recién nacida junto a sus padres. El mensaje fue breve, pero contundente: "Padres".

