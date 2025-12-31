Alexis Sánchez recibe emotivo mensaje de Presidente Boric tras presentar en redes a su hija

Alexis Sánchez sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez a su hija recién nacida en redes sociales. El futbolista compartió un sentido mensaje sobre cómo la paternidad llegó a su vida en un momento tan inesperado.

“Mi vida siempre fue enfocada en el fútbol. Ser siempre profesional dedicado a este hermoso deporte, y ayudar a mi familia. A cambio, perdí tiempos de estar con ellos, con amigos y de mi infancia, etc”, confesó Alexis. En esa misma línea, añadió: “Pero, a finales del año 2025 que ya se termina, Dios y la vida me regala momentos y personas para quedarse y ser parte de mi vida cuando uno menos los espera”.

El delantero no ocultó su emoción y dedicó un tierno mensaje a su pequeña: “Bienvenida a casa. Papá y Mamá @litvinova_alexandra te cuidaremos mucho mi princesa BELLA MÍA”.

Además, agradeció el apoyo de sus seguidores: “A toda mi gente chilena por el cariño y el resto que me han entregado siempre y quería contarles esta linda noticia, siempre fui de hablar poco. En fin, gracias, los quiero y les deseo lo mejor el año 2026”.



Pero el momento no pasó desapercibido, ya que el Presidente Gabriel Boric se sumó a las felicitaciones y le dejó un mensaje lleno de afecto en Instagram: “¡Qué alegría Alexis! Tener una niña es una alegría que no soy capaz de explicar con palabras. Que todo salga bien. Te queremos y admiramos infinito”.

