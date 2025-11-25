Alexandra Litvinova tras anunciar que está esperando su primer hijo junto a Alexis Sánchez: “Mantenerlo oculto fue muy difícil”

Después de meses enteros de especulaciones, filtraciones y silencio absoluto, Alexandra Litvinova por fin soltó la bomba. Hace unos días confirmó que ella y Alexis Sánchez están esperando a su primer hijo. Pero lejos de dejar que la noticia se calmara, la modelo volvió a encender las redes con una nueva publicación.

Esta vez, la joven de 25 años recurrió a Instagram para mostrar un registro en el que se pone de pie y presume sin tapujos su ya notorio vientre, acompañado del audio: "I have a secret to tell you, I'm a mommy" ("Tengo un secreto que decirte, soy mamá").

Junto al registro, Litvinova lanzó un mensaje que no dejó indiferente a nadie:

"Mi mayor secreto. Mantenerlo oculto durante nueve meses fue muy difícil - sin redes sociales, sin amigos, sin vida fuera de casa. El embarazo es algo que quieres compartir con todo el mundo y guardarte para ti al mismo tiempo", escribió, dejando claro que lo suyo fue prácticamente una desaparición planificada.

Finalmente, remató diciendo: "Ahora que el secreto por fin ha salido, se siente increíble poder hablar de ello y compartir piezas de este viaje".

Con estas palabras, la modelo no solo confirmó su nueva etapa, sino que también dejó en evidencia todo el silencio que rodeó su embarazo.

