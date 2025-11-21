Alexandra Litvinova confirmó que junto a Alexis Sánchez se convertirán en padres por primera vez.

La modelo rusa compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías junto al tocopillano, junto al mensaje “1+1=3”.

En las postales, la joven de de 25 años dejó al descubierto su avanzado embarazo.

Hasta ahora, no habían publicado imágenes juntos en redes sociales, evidenciando el hermetismo con el que han mantenido el romance.

Cabe señalar que hasta el momento, el goleador histórico de la Selección chilena no se ha referido a su paternidad junto a la modelo rusa.

IMÁGENES

PURANOTICIA