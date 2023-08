Alessia optó por salvar a Skarleth de la temida “Placa de Eliminación” de “Gran Hermano”: “Por estrategia”

La noche de este domingo se vivió una jornada llena de emociones en “Gran Hermano”, donde los participantes del reality de Chilevisión debieron enfrentarse a la prueba por el presupuesto para el supermercado.

Fue ahí cuando los integrantes debieron realizar el reto del “Congelado”, donde no podían moverse ni interactuar entre ellos, momento en el que ingresaron a la casa estudio Maite, Ariel, Fernando (Bambino) y Francisco, uno a uno, quienes les hablaban a sus excompañeros, los que no podían reaccionar, emocionándose hasta las lágrimas.

Posteriormente, una nueva instancia marcó el capítulo, ya que fue el turno del líder de la semana en salvar a uno de los integrantes que se encuentra en “Placa de Eliminación”, por lo que Alessia debió escoger entre Constanza, Jennifer Pincoya, Sebastián, Viviana y Skarleth.

“Voy a salvar por estrategia, creo que la persona que voy a salvar tendría más posibilidades de irse, por varias razones, una yo sé que aún no sabes lo que está pasando afuera, quizás cambió, pero esta persona siempre ha tenido muchas personas que quizás la odiaban sin razón o por razón de que realmente no la conocían, quizás eso cambio”, comenzó expresando la ex participante de “The Voice”.

“Yo creo que ahora está pudiendo mostrar quien realmente es, pero aún así ha tenido encontrones con dos personas que están en placa, quizás está solucionado, pero la gente vota por quién quiere eliminar, no por quién quiere salvar y al tener los dos encontrones con estas personas, quizás quienes apoyan a estas persona pueden votarla”, añadió Alessia, revelando que “la persona que voy a salvar es Skarleth”.

De esta forma, quienes se encuentran en Placa de Eliminación son Sebastián Ramírez, Constanza Capelli, Jennifer Galvarini y Viviana Acevedo, siendo uno de ellos quien se convierta en el próximo eliminado del reality de Chilevisión “Gran Hermano”.

