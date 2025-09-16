Alejandro “Buffy” Barros de "Tomás Va a Morir" reveló que sufre una grave enfermedad cerebral: "Tengo cinco o diez años para disfrutar de mi cuerpo"

Alejandro "Buffy" Barros, miembro del colectivo "Tomás Va a Morir", dio a conocer que fue diagnosticado con una grave enfermedad cerebral incurable.

Durante el episodio más reciente del podcast, el geógrafo relató que los primeros síntomas se manifestaron mientras estaba de vacaciones en Estados Unidos, cuando despertó con visión borrosa en su ojo izquierdo, lo que encendió las primeras alertas sobre su salud.

"Veía como si estuviera debajo del agua, todo difuminado. Veía un 60% bien por el ojo y 100% por el otro", comenzó diciendo el creador de contenido.

Tal como informó, de regreso a Chile, "Buffy" acudió a un oftalmólogo, quien, tras realizar diversos exámenes, descartó un problema ocular y señaló que el origen de los síntomas se encontraba en el cerebro.

Posteriormente, fue derivado a un neuroftalmólogo, quien identificó un daño en la mielina, la capa que protege las neuronas. Después, la evaluación fue confirmada por una neuróloga, quien ordenó su hospitalización durante tres días con el objetivo de estabilizar su condición.

Luego, sin especificar sobre su dura enfermedad, Barros señaló: "Lo voy a decir sin tapujos: tengo una enfermedad al cerebro que no tiene cura y voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida. Es muy grave".

"Hace 20 años, la enfermedad que tengo te mataba. Hoy puedes vivir una vida difícil, pero vivirla. Quizás no llegue a los 90 años, pero sí quizás supere los 60. Tengo cinco o 10 años para disfrutar de mi cuerpo físico que después no voy a tener", agregó.

Ahora, después de un día de revelar este fuerte caso que enfrenta, Buffy a través de sus redes sociales aprovechó la instancia para compartir un fuerte mensaje sobre su dignóstico, acompañado de postales de su nuevo proyecto "Entre Paisajes".

"Me da mucha pena pensar en tener que replantear este proyecto o directamente cancelarlo debido a todo lo que me está pasando. Una vida entera dedicada a moverme, viajar, explorar y descubrir que ahora podría derivar en exactamente lo contrario... Tiempo de reflexión y de replantearme muchas cosas", escribió en su cuenta de Instagram.

