Alejandra Fosalba se convierte en la participante mejor pagada de “Vecinos al límite”: conoce la millonaria cifra que recibirá cada mes

Canal 13 ya comenzó a mover sus piezas y prepara el desembarco de Vecinos al límite, el reality con el que busca volver a sacudir el prime televisivo. El espacio estará liderado por Karla Constant y Sergio Lagos, y ya tiene a una de sus primeras figuras confirmadas: Alejandra Fosalba. La actriz, a sus 56 años, sorprendió al dar el salto a un formato que hasta ahora había mantenido fuera de su trayectoria.

Lejos de mostrarse completamente segura, Fosalba reconoció que la invitación al encierro la tiene dividida entre el miedo y la adrenalina. "Estoy aterrada por un lado, pero por otro entretenida. Creo que a mis 56 años me voy a arrepentir de lo que no hago, de lo que hago. Podría pasar de todo, nunca había estado en una situación así", confesó en el programa Hay que decirlo.

Bajo esta misma línea, la actriz ya adelantó que no llegará al reality como espectadora y que, si es necesario, sacará las garras: "Como vecina soy tranquila, pero si me empiezan a molestar, respondo. Cuando hay que hacerlo, lo hago. Soy ultra competitiva. Vine aquí a ganar, me divierto en el proceso, pero siempre soy la que quiero ganar", lanzó sin filtro.

Su arribo a Vecinos al límite no solo marcará un quiebre en su carrera televisiva, sino que también deja claro que Canal 13 está dispuesto a jugar fuerte con nombres consolidados, incluso aquellos que jamás habían pisado un reality show.

EL MILLONARIO SUELDO

Y como si la polémica no fuera suficiente, también salió a la luz el monto que habría sellado la participación de Alejandra Fosalba.

En el programa Sígueme, el periodista Sergio Marabolí destapó la bomba al asegurar: "Este es el sueldo mejor pagado de Vecinos al límite. Es un personaje desconocido para un reality, por eso vale lo que vale. Son 16 millones de pesos mensuales para Alejandra Fosalba".

Una cifra que la deja como la participante mejor pagada del programa y que confirma que Canal 13 está apostando alto para convertir este reality en uno de los más comentados de la temporada.

