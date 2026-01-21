Alejandra Fosalba confirma su llegada al nuevo reality de Canal 13 y liderará uno de los equipos

Canal 13 avanza a paso firme con “Vecinos al límite”, su nuevo reality show que llegará a la pantalla para suceder a Mundos Opuestos 3. Recordemos que el espacio será conducido por Sergio Lagos y Karla Constant, y tendrá un formato competitivo por equipos que buscará convertirse en uno de los grandes estrenos del año.

En el programa Sígueme, Daniela Aránguiz ya había confirmado a Camilo Huerta como el primer participante oficial tras cerrar su acuerdo con la producción. Sin embargo, la principal novedad llegó con la primera confirmación oficial de una actriz chilena.

Según informó Página 7, Alejandra Fosalba encabezará uno de los cuatro equipos del reality, marcando su regreso a la pantalla en un formato completamente distinto al que ha desarrollado durante más de 35 años de trayectoria en teleseries. La actriz es recordada por exitosas producciones como Rojo y miel, Estúpido Cupido, Aquelarre, Iorana y Amores de Mercado.

Durante el proceso, los famosos ya confirmados —entre ellos Alejandra Fosalba— tendrán un rol clave, ya que elegirán a los integrantes de sus respectivos equipos, dando inicio a las primeras tensiones y alianzas del programa.

