Alejandra Díaz y polémico comentario del periodista deportivo Cristián Caamaño: "Me parece una vergüenza en esta época"

En la antesala del crucial partido que Chile sostendrá ante Argentina por las Clasificatorias al Mundial de 2026, un polémico comentario del periodista deportivo Cristián Caamaño, de Radio Agricultura y ESPN, encendió el debate extrafutbolístico.

El profesional de las comunicaciones dijo en la emisora que Mauricio Isla no puede ser el capitán de la Selección Chilena por tener de pareja a una mujer que trabaja en plataformas de contenidos para adultos. Esto, en referencia a Alejandra Díaz.

“Creo que no puede ser. Es el capitán de la Selección Chilena y no puede tener una pareja en Onlyfans, imagínate el pelambre. Tú tienes que cuidar una imagen como capitán de la Roja. Estamos pasando de Claudio Bravo, poh”, lanzó Caamaño.

Estas palabras causaron molestia inmediata en el panel, conformado por Francisco Saagredo y Juan Cristóbal Guarello, quienes le dijeron que "se pasó varios pueblos". Pero eso no fue todo, pues las redes sociales se llenaron de críticas al periodista.

Una vez explotada la polémica en el mundo cibernético, fue la propia Alejandra Díaz quien se refirió al controvertido comentario, señalando a La Hora que "este sujeto está opinando en base a especulaciones, no con una información real".

"Me parece una vergüenza en esta época, que a este periodista se le dé el espacio para emitir opiniones tan machistas, misóginas y retrógradas de una mujer", agregó la ex chica Playboy y ex integrante de «Morandé con Compañía».

"Él está para hablar de deporte y no de espectáculos, porque para eso existen otros programas y paneles de conversación", agregó Díaz.

De paso, descartó tener una relación con el Huaso Isla: "Y si fuera cierto o no una relación, lo que no existe, condicionar las capacidades de un jugador por su vida privada y sentimental habla muy mal de él como profesional", dijo.

También expuso que "no es primera vez que este tipo emite declaraciones así sobre una mujer. Hace unos años se refirió a Dominique Gallegos. ¿Será que el señor Caamaño tendría algún tipo de inseguridad, que tanto ataca a mujeres?".

"Llevo mucho años trabajando en plataformas de contenidos. Estuve en playboy TV y ahora en Unlok, y Onlyfans. Además, lo que yo haga o en lo que trabaje no tiene por qué importarle a este señor y mucho menos decirlo de forma peyorativa. En mi experiencia, las personas que tienen este tipo de opiniones tan despectivas y discriminatorias en público en privado hacen todo lo contrario”, sentenció.

