Alcalde Tomás Vodanovic llega a la Quinta junto a alcaldesa Ripamonti para apoyar a Kidd Voodoo

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, llegó a la Quinta Vergara en la sexta noche para apoyar al artista maipucino Kidd Voodoo, pero no lo hizo solo, estaba junto a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, lo que desató una ola de comentarios en un posteo que hizo en su cuenta de Instagram sobre el "crossover" entre ambos.

La autoridad maipucina compartió en sus redes una foto junto a su par viñamarina en apoyo al artista oriundo de Maipú: "Aquí esperando a nuestro orgullo Maipucino @kiddvoodoo junto a mi gran compañera @maca_ripa", posteó.

Ella, en respuesta, le escribió: "David, un verdadero orgullo maipucino. Nos ha acompañado cada noche en el jurado y también en Santa Julia junto a nuestras vecinas. ¡Gracias por estar aquí esta noche para acompañarlo!".

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, jugando con la idea de algo entre ambas jóvenes autoridades. Desde "de este barco no me bajo" hasta "tómense el poder y hagan una monarquía por favor" fueron los posteos de los usuarios.

