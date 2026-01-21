Alarma en Fiebre de Baile: Princesa Alba sufre accidente en ensayo y queda fuera del programa

Una noche que prometía ritmo y espectáculo terminó marcada por la preocupación. Fiebre de Baile volvió a enfrentar un duro golpe en plena competencia, luego de que Princesa Alba no pudiera presentarse tras protagonizar un accidente durante los ensayos, encendiendo las alertas dentro del programa.

Fue en la transmisión en vivo donde Juan Pablo Queraltó —quien actualmente lidera la conducción del espacio tras la ausencia de Diana Bolocco— reveló el complejo momento que atravesaba la cantante.

"Esta noche se iba a presentar además Princesa Alba. Ella está ausente porque tuvo un accidente en el ensayo, se golpeó la cabeza", explicó ante la audiencia.

Pese al susto, el animador buscó llevar tranquilidad al público y a la familia de la artista. "En estos momentos está en observación médica, se encuentra bien para la tranquilidad de la gente y su familia. Tiene que guardar el reposo respectivo", agregó.

Desde el estudio, el equipo del programa no quedó indiferente y le dedicó sentidas palabras de apoyo. "Princesa, te mandamos un abrazo gigante. Cariños para ti, eres parte de este programa y el público también te manda todo el amor a la distancia. Recupérate para que estés pronto en Fiebre de Baile", expresó Queraltó.

Más tarde, fue la propia Princesa Alba quien rompió el silencio a través de sus redes sociales, aclarando lo ocurrido y calmando a sus seguidores. "Me dieron de alta, pasé la noche aquí en observación porque ayer en la tarde caí con la cabeza en un lift. Muchas gracias por la preocupación. Y perdón a mis compañeros por el vómito en los pasillos", escribió junto a una imagen desde la clínica.

Un programa golpeado por las ausencias

La caída de Princesa Alba se suma a una seguidilla de complicaciones que han sacudido a Fiebre de Baile. Diana Bolocco continúa fuera de pantalla tras la dolorosa pérdida de su madre, mientras que Emilia Daiber también debió ausentarse por indicación médica debido a un fuerte dolor bajo la costilla. En medio de este escenario, Juan Pablo Queraltó ha debido tomar las riendas del espaci

