Alarma en AC/DC: guitarrista Stevie Young es hospitalizado en plena gira y siembra dudas sobre shows en Argentina

Sorpresa y preocupación en plena gira. Stevie Young, guitarrista de AC/DC, encendió las alarmas tras ser hospitalizado apenas pisó suelo argentino, justo cuando la banda se preparaba para sus esperados shows en Buenos Aires.

La noticia preocupó a todos sus fanáticos, considerando que todo ocurrió poco después de su llegada al país trasandino, en medio del potente “Power Up Tour”.

Desde el entorno de la banda intentaron bajar el perfil al episodio, asegurando que el ingreso fue solo por precaución: "En un hospital local donde se le están realizando todas las pruebas necesarias", señalaron.

Pero eso no fue todo. También buscaron transmitir calma respecto al estado del músico, dejando en claro que, al menos por ahora, la situación no sería grave: "Stevie está bien y de buen humor. Tiene muchas ganas de subir al escenario el lunes".

El episodio golpea en un momento clave para el grupo, que viene de una intensa gira mundial con paradas en Europa, Estados Unidos, Australia y Sudamérica, incluyendo su reciente paso por Chile.

Cabe recordar que Young asumió como guitarrista de la banda en 2014, reemplazando a su tío Malcolm Young tras su retiro por problemas de salud, en una historia marcada por momentos difíciles para el legendario grupo.

Por ahora, la gran incógnita es si este inesperado problema de salud podría afectar los shows que AC/DC tiene programados en el Estadio Monumental de River Plate, donde miles de fanáticos esperan verlos en vivo en los próximos días.

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