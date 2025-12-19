AK4:20 protagonizó un fuerte accidente vial: atropelló a un ciclista de aplicación de delivery a días de convertirse en padre

AK4:20 comenzó a circular con fuerza en redes sociales tras verse involucrado en un accidente de tránsito en la comuna de La Reina, a metros de Plaza Egaña.

El registro, que fue rápidamente viralizado por el portal Infama, muestra el momento exacto en que el vehículo conducido por Bastián D'Amonte —nombre real del cantante— colisiona con un repartidor de aplicación que se movilizaba en bicicleta.

Todo esto ocurre en un contexto especialmente sensible para el artista: a solo días de haberse convertido en padre por primera vez junto a la influencer Ignacia Antonia, con el nacimiento de la pequeña Amelia.

AK4:20 rompe el silencio y da su versión

Frente al revuelo mediático y los comentarios que no tardaron en aparecer, el intérprete de “Me Arrepentí” salió a enfrentar la situación y aclaró de entrada un punto clave: ni su pareja ni su hija recién nacida se encontraban con él al momento del accidente.

"El semáforo estaba en verde para mí y se me cruza una bici Rappi en rojo. Tengo entendido que cuando no es ciclovía, el ciclista debe bajarse de la bici y cruzar como peatón", afirmó el cantante, apuntando directamente a la conducta del repartidor y asegurando que todo ocurrió en cuestión de segundos.

Pero eso no fue todo. AK4:20 también expuso el complejo momento personal que atravesaba y cómo eso influyó en su reacción inmediata tras el impacto. "Yo estaba muy alterado, llevaba cuatro días siendo papá. La gente alrededor me decía 'tranquilo, tienes mucho que perder'", confesó, dejando entrever la carga emocional que marcó el episodio.

A esto se suma un nuevo flanco de controversia: las dificultades para avanzar en el esclarecimiento del hecho. Según el propio artista, el proceso se ha visto entrampado porque "la persona no tenía documentos, es indocumentado, entonces es difícil saber quién es o cómo ubicarlo".

Pese a la tormenta mediática, el cantante asegura que no pretende evadir responsabilidades y que su foco está en que todo se aclare por los canales correspondientes. "Quiero hacer las cosas bien y que esto se aclare. Todos los días trabajo por mi carrera, como cualquier persona, y obviamente esto también me afecta", declaró, dejando en claro que el episodio no solo golpea su imagen pública, sino también su vida personal y profesional.

