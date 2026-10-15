“Ahí sí que la destruiría”: Nicole Moreno arremete con todo contra Faloon Larraguibel en ¿Volverías con tu ex? 2

La tensión en la casona de ¿Volverías con tu ex? 2 llegó a su punto máximo tras una accidentada competencia de parejas. El conflicto se desató durante la prueba, luego de que Noelia Márquez sufriera un desgarro y Faloon Larraguibel presentara un reclamo formal ante la producción por las posiciones del duelo.

La actitud de la comunicadora molestó de inmediato a Nicole "Luli" Moreno, quien no dudó en encararla frente al grupo: “¿Para qué reclamar? ¿Qué es más importante, un lugar? Siendo que una compañera se acaba de desgarrar, yo creo que eso es más grave que saber quién es el primero o segundo lugar”.

Sin quedarse callada, Faloon le respondió tajantemente: “¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo estaba compitiendo, no la vi, estás demasiado mal”. El cruce obligó a intervenir al conductor Julio César Rodríguez, quien advirtió a los participantes: “Por favor, déjennos hacer las actividades o si no vamos a llegar a un límite en que vamos a tener que tomar medidas, es una cuestión de respeto”.

Lejos de calmarse, la discusión continuó tras el regreso de los participantes al resort. En medio de este nuevo altercado, que se suma a roces anteriores, Nicole Moreno lanzó una dura advertencia contra Faloon Larraguibel, asegurando tener información comprometedora sobre su compañera: “Espero que no se meta conmigo porque yo me sé unas de ella… Aparte, yo no pelearía con ella, ahí sí que la destruiría”.

Asimismo, la campeona fitness dejó entrever sus motivos para no querer profundizar en la polémica: “Prefiero pelearme con Barbi que con ella, ¿para qué después en las portadas salga ella por mí? No, chau”.

Por su parte, otros participantes del encierro también reaccionaron al conflicto. Rai Cerda le comentó a su expareja la actitud de la modelo: “La Nicole está cuática igual contigo, de la nada, anda cuática en general”. En tanto, Faloon Larraguibel y Nicolás Solabarrieta respondieron calificando a Nicole y a quienes la respaldaron como los “queda bien” del grupo, anticipando que la convivencia en el encierro seguirá marcada por las tensiones.

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