''Afecta mi dignidad y la de mis hijas'': Renata Bravo encaró en vivo a Sergio Rojas por reiteradas burlas y graves episodios del pasado

Un tenso momento se vivió en el programa «Plan Perfecto» de Chilevisión, luego de que un equipo del espacio acudiera hasta los estudios donde se graba «Que te lo digo» para realizar un contacto en vivo con Sergio Rojas.

Durante la emisión, Renata Bravo aprovechó la instancia para enfrentar directamente al periodista por los reiterados comentarios y burlas que, según la actriz, ha realizado en su contra durante años.

El momento escaló cuando Bravo cuestionó al comunicador por recordar constantemente una antigua historia, ocurrida hace 30 años, relacionada con su supuesto olor corporal. ''Tú cada vez que hablas de mí dices algo muy feo de mí. Por ejemplo, que soy hedionda (...) Tú no tienes hijos, yo tengo dos niñitas'', cuestionó Bravo.

La actriz relató además el impacto que este tipo de comentarios ha tenido en su entorno familiar y recordó una conversación con una de sus hijas: ''Mamá, ¿por qué dice que tú eres hedionda?''.

Ante la situación, Bravo fue enfática al cuestionar la intención detrás de los dichos: ''¿Tú crees que eso no es maldad? Pregúntale a tu mamá si a ella no le molestaría escuchar esto todos los días''.

Frente a los reclamos, Rojas intentó relativizar la situación y defendió la naturaleza de su trabajo en televisión. ''No hay ninguna animadversión contra tu persona y contra nadie. Yo hago un show'', sostuvo el animador, quien agregó que la historia originalmente se la había contado el "Huevo" Fuenzalida.

EPISODIO QUE DESATÓ AMENAZAS

Sin embargo, el intercambio tomó un cariz más serio cuando Bravo recordó un episodio ocurrido en 2024, cuando un reportero del programa de Rojas la grabó sin su consentimiento en un estacionamiento.

De acuerdo con el relato de la actriz, durante aquella situación fue acusada erróneamente de haber "robado" un celular, tras lo cual habría enfrentado importantes consecuencias personales.

''Durante mucho tiempo mi patente estaba en tu reel y cada vez que tú hablabas de mí, la gente iba a ver mi patente y yo recibía amenazas todos los días'', relató acongojada.

Bravo explicó que el acoso generado a partir de esa situación la llevó a cambiar de vehículo y a dejar de mostrar a sus hijas en redes sociales, debido al temor por su seguridad y la de su familia.

Pese a estos antecedentes, el comunicador sostuvo inicialmente que «esto es parte del espectáculo» y advirtió que ''si eventualmente lo repito, será porque la ocasión lo amerita''.

No obstante, a medida que avanzó la conversación y luego de la intervención del resto del panel, Rojas terminó modificando su postura y reconoció el impacto que sus dichos habían provocado en la actriz.

ROJAS TERMINA PIDIENDO DISCULPAS

Finalmente, el conductor de «Que te lo digo» cedió y ofreció disculpas públicamente a Renata Bravo: ''Me comprometo a recoger tu punto y pedirte disculpas si te causé un dolor''.

Bravo aceptó el gesto, aunque aprovechó la instancia para realizar una última petición y poner fin a la polémica de cara a futuras emisiones.

''Solo te pido por favor que no lo hagas más porque afecta mi dignidad y la de mis hijas'', sentenció la actriz.

(IMAGEN DE CAPTURA CHILEVISIÓN)

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