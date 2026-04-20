Adriana Barrientos y Camilo Huerta protagonizan tenso cara a cara en un restaurante: “¡El que se comió a la hija de la amiga eres tú!”

Lo que parecía una tranquila salida previa a su cumpleaños terminó convirtiéndose en un polémico cara a cara. La semana pasada, a días de cumplir 46, Adriana Barrientos decidió salir a comer con su madre sin imaginar que se encontraría de frente con Camilo Huerta, con quien protagonizó un tenso cruce que hoy da que hablar.

Según relató La Leona, el ex Yingo —quien actualmente está en medio de un conflicto legal con Marité Matus— se le acercó sin previo aviso y, lejos de un saludo cordial, lanzó una advertencia directa que la descolocó.

"Llega y me toma la mano, me dice 'hola'. Lo miro y debajo de esa chasca cortada muy modernamente, era Camilo Huerta. Yo revisé la lista de mi cumpleaños de 2022 y estaba ahí (...) Me dijo 'déjate de hablar tonteras en televisión, porque tú estás quedando como una loca'", contó Barrientos en Zona de Estrellas.

Pero si Huerta pensó que ella se quedaría callada, se equivocó rotundamente. Barrientos no dejó pasar el comentario y respondió sin filtro, elevando la tensión del momento frente a todos los presentes.

"¡El que se comió a la hija de la amiga eres tú! ¡Te comiste a la Trini Neira!", fue la respuesta de Adriana.

El ambiente, según la propia panelista, se volvió inmediatamente incómodo, con miradas curiosas alrededor y una escena que no pasó desapercibida en el restaurante.

Sin embargo, desde la otra vereda, la versión es bastante distinta. Consultado por el episodio, Huerta reconoció el encuentro, pero bajó completamente el perfil al supuesto enfrentamiento, asegurando que todo fue sacado de proporción.

"Es la noticia. Ahora quieren ellos tener el conflicto conmigo cuando nada de eso ha pasado. Yo soy una persona súper respetuosa, súper caballero. No soy una persona ni siquiera agresiva (...) Si se lo digo es de broma, por eso me parece muy insólito, porque con la Adriana creo que teníamos una linda relación (...) Me la pillé en un restorán, le di la manito, le dije eso, que me tiraron una buena y ahí ya me dijo que por qué engañaba con la hija de una amiga, luego ahí le dije: 'No, Adriana, están haciendo el loco', y me fui. Andaba con dos personas, con dos mujeres, ellas vieron todo, yo no soy ni de gritar ni nada", respondió Huerta.

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