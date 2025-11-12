Adriana Barrientos se derrumba y confiesa sentirse culpable por la muerte de su perrita Asia: “Lo hice pésimo, si no, no estaría así”

Adriana Barrientos vive uno de los momentos más dolorosos de su vida. La Leona reveló su profundo desconsuelo por la muerte de Asia, su bulldog francés de siete años, víctima de complicaciones derivadas de un tumor.

Pero lejos de mostrarse solo triste, Adriana dejó entrever un sentimiento de culpa que la tiene mal.

A través de redes sociales, en un video compartido desde su dormitorio, rodeada de los juguetes de su mascota, la influencer no pudo contener su dolor y reflexionó sobre todo lo que pudo haber hecho por Asia.

LA CULPA QUE CONSUME A BARRIENTOS

"No puedo evitar sentir culpa. Traté de dar todo por mi perrita y no pude. Lo hice pésimo, si no, no estaría así ahora, estaría con mi perrita", confesó Adriana Barrientos entre lágrimas, dejando en evidencia la intensidad de su dolor.

La influencer también reveló que necesitaba estar sola para procesar la pérdida. "Es sumamente complicada mi situación... Le pedí a mi mamá ayer que se fuera porque quería estar sola", comentó, mostrando un lado más vulnerable y humano que pocas veces se ve en sus redes.

"Siento que lo hice todo mal. La gordita finalmente falleció porque tenía dos tumores, igualmente pienso que algo de culpa debo tener yo... Estuve siempre muy encima, la llevé mucho al veterinario y de verdad no sé si lo hice bien o si fue lo correcto", relató, dejando entrever la obsesión por saber si pudo haber hecho más.

Sus dudas abarcan incluso los cuidados previos y decisiones médicas: "No puedo y no dejo de cuestionarme todo lo que pasó con Asia, desde la esterilización en adelante, no dejo de cuestionarme todo".

Finalmente, a pesar de todo, Adriana agradeció el cariño recibido a través de las redes, donde Asia tenía más de 32 mil seguidores. Sin embargo, la culpabilidad sigue presente: "Probablemente, no sé, no supe cuidarla, probablemente eso pasó, no lo sé", afirmó sollozando.

