Adriana Barrientos reveló que se encuentra preparando un nuevo proyecto artístico junto a Cathy Barriga: "La noté súper segura y resuelta"

En una sorprendente primicia revelada, Adriana Barrientos anunció que está desarrollando un nuevo proyecto artístico de gran envergadura, en el cual participará nada menos que Cathy Barriga, la controvertida exalcaldesa de Maipú.

Y fue durante el programa Zona de Estrellas, donde Barrientos detalló que sostuvo una reunión con Barriga para presentarle la iniciativa, asegurando que el encuentro fue muy positivo, a pesar del complejo escenario judicial que enfrenta la exautoridad comunal.

"Le hice una propuesta de algo internacional más que nacional", señaló La Leona, sin dar tanta información respecto al proyecto como tal.

Luego, explicó que la invitación busca alejar a Barriga del ambiente local y proyectar su carrera fuera del país.

"La vi con muchas ganas de volver al medio, de trabajar en un ambiente entretenido. La noté firme y con claridad sobre lo que quiere", sentenció la exmodelo.

"Cathy Barriga fue parte de mi primer docureality y la cita es por un proyecto personal que tengo. Tiene muchas ganas de volver al espectáculo con ganas de trabajar en un ambiente simpático", agregó.

En relación a cómo se tomó Barriga la propuesta, Barrientos aseguró que la exalcaldesa se enfocó en los aspectos artísticos de esta.

"La noté súper segura y resuelta. Lo vi por el tema artístico, más que por el tema personal, para saber cómo estaríamos para montar un show porque ella está en un periodo que tiene que resolver cosas", indicó.

Pero eso no es todo, ya que informó que la exautoridad también puso sus condiciones.

"La Cathy, los reparos que me hace siempre es con qué personas voy a trabajar yo, con quién me voy a rodear yo. Quiénes serían las otras participantes si voy a montar un espectáculo", señaló Adriana.

Cabe mencionar que el proyecto artístico se enfrenta de lleno con la delicada situación judicial de Cathy Barriga, quien permanece bajo arresto domiciliario nocturno y con restricción para salir del país, en el marco de una investigación por un presunto fraude al fisco ocurrido durante su administración en la Municipalidad de Maipú.

