Adriana Barrientos reabre polémica por actor chileno: acusa episodio “sumamente agresivo” contra Sigrid Alegría

Un nuevo debate se encendió en Zona de Estrellas luego de que Adriana Barrientos recordara un supuesto episodio de violencia protagonizado por el actor Claudio Castellón, el cual habría involucrado a la reconocida actriz nacional Sigrid Alegría.

La conversación surgió mientras el panel analizaba a los posibles confirmados para la segunda temporada de Fiebre de Baile, espacio en el que, según se comentó, Castellón habría manifestado su interés por participar. Fue en ese contexto que “La Leona” decidió reflotar un antiguo conflicto asociado al intérprete.

Según relató Barrientos, Castellón “habría sido acusado de agresión hacia una mujer” y recordó un episodio específico con Sigrid Alegría, quien “tuvo que salir corriendo porque él quiso agredirla”. Para la opinóloga, el actor “carga con un tema de agresión de mujeres”, lo que a su juicio, debería ser considerado antes de su eventual regreso a la pantalla.

Barrientos enfatizó que, más allá de si existió contacto físico, la situación fue grave: “Me parece sumamente agresivo que la haya perseguido”, señalando además que una productora habría debido acompañar a Alegría hasta el estacionamiento debido al miedo que manifestó en ese momento.

Cabe recordar que este no sería el único antecedente que rodea al actor, ya que años atrás se dio a conocer una denuncia por violencia intrafamiliar presentada por una expareja, episodio que también generó amplio impacto en el medio artístico.

