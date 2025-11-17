Adriana Barrientos impacta con una fuerte recaída de salud tras la muerte de su perrita Asia

El mundo de Adriana Barrientos se remeció por completo tras la devastadora partida de Asia, su inseparable bulldog francés de 7 años. La modelo había contado hace algunos días que su amada compañera perdió la batalla contra un cáncer fulminante detectado en septiembre, una noticia que dejó a La Leona sumida en un profundo dolor que hoy la tiene enfrentando uno de los momentos más duros de su vida.

El impacto de la muerte de Asia no solo le rompió el corazón: también golpeó su salud de forma alarmante. La pena, la culpa y el estrés acumulado desde que supo del tumor en el bazo de su perrita terminaron pasándole la cuenta. Adriana confesó que, de un momento a otro, sintió que algo andaba muy mal: "Me di cuenta de que tenía el labio súper caído, que tenía la parálisis completa de vuelta", expresó con evidente angustia.

La revelación provocó preocupación inmediata entre sus seguidores, pues se trata de una recaída en la parálisis facial periférica que ya había enfrentado antes y que regresó con fuerza tras la muerte de Asia, a quien consideraba prácticamente una hija.

Buscando salir del pozo emocional y físico en el que cayó, Barrientos no lo dudó y comenzó un tratamiento de acupuntura el pasado viernes. Se aferró a esta alternativa con la esperanza de recuperar tanto la movilidad de su rostro como un poco de paz interior. Y según contó, su terapeuta le dio un mensaje que la hizo aferrarse a la esperanza: "El médico que me la realiza para devolverme la movilidad de la cara, me dijo que esta técnica también sirve para la felicidad".

