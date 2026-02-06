Adriana Barrientos dispara sin filtro contra Cony Capelli tras su abrupta salida de Fiebre de Baile: “Poco profesional”

La decisión de Constanza “Cony” Capelli de bajarse abruptamente de Fiebre de Baile justo antes de la gran final no pasó desapercibida y ya empezó a generar fuertes reacciones en el mundo del espectáculo.

Una de las más duras fue Adriana Barrientos, exmodelo y comentarista farandulera, quien no se guardó nada al referirse a la polémica salida de la influencer.

En conversación con la cuenta de Instagram @noticiasespectáculo, Barrientos puso en duda la jugada de Capelli y apuntó directamente a lo que, a su juicio, fue una mala decisión del momento.

El abandono ocurrió a días del cierre del programa realizado en el Movistar Arena, escenario que terminó coronando a Skarleth Labra como ganadora. Para la panelista, la oportunidad era única y la influencer habría cometido un error de cálculo al creer que su ausencia tendría un impacto masivo, señalando que Capelli “pensó que si no venía los ‘conistas’ iban a faltar”.

Lejos de suavizar sus palabras, Barrientos comparó la situación con su propia experiencia en televisión. Según su mirada, atravesar momentos personales complejos y aun así cumplir es parte del oficio, especialmente cuando se está frente a miles de personas y un proyecto de alto impacto mediático.

La crítica subió aún más de tono cuando habló con Página 7 sobre la decisión de Capelli de priorizar su bienestar emocional. Si bien aseguró que entendería una razón médica de mayor gravedad, afirmó que abandonar un espacio de esa magnitud fue derechamente “poco profesional” y “poco astuta”.

Para cerrar, Adriana Barrientos fue tajante: aseguró que la exconcursante se cerró sola una puerta clave en su carrera y remató con una frase lapidaria que ya circula en redes y portales de farándula: “La peor enemiga de Cony es Cony Capelli”.

