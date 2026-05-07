Adriana Barrientos destapa supuesto coqueteo por parte del esposo de Cecilia Gutiérrez: “Si te gusta el show, hagamos show”

En el más reciente capítulo de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos arremetió sin filtro contra Cecilia Gutiérrez y lanzó una acusación que dejó a todos helados: aseguró que la pareja de la periodista le habría escrito mensajes privados por Instagram durante la madrugada hace algunos años.

La explosiva declaración llegó después de que Gutiérrez cuestionara públicamente la credibilidad de la “Leona” dentro del mundo del espectáculo.

El conflicto que explotó en vivo

Todo comenzó cuando Cecilia Gutiérrez comentó en una entrevista que Adriana Barrientos estaría montando un “show” permanente, comparándola incluso con el estilo más escandaloso de la farándula argentina.

Pero Adriana no se quedó callada y decidió responder con todo, asegurando que incluso conservó pruebas durante años por respeto a quien entonces era su compañera.

"Pues en mi celular yo tengo mensajes que al día de hoy, 2026 los borró, mensajes después de la medianoche de tu marido mi amor. Oh, entonces cuando tú vengas a decir que la gente habla tonteras, que habla estupideces por show, yo estuve desde el año. Son del 29 de septiembre del 2022, entonces si es que yo desde el 29 de septiembre del año 2022 mantuve guardado mensajes de tu marido por respeto a que eras mi compañera de panel. Ay Dios, yo creo que lo mínimo que yo me merecía Cecilia es tener códigos, es tener respeto. Así que ahora si te gusta el show, hagamos show", disparó Barrientos en pantalla.

Cabe recordar que hace algunas semanas, Claudia Schmidt también había dejado entrever situaciones incómodas relacionadas con la pareja de Cecilia Gutiérrez, asegurando que existían rumores y comentarios dentro del edificio donde viven. Mientras tanto, la periodista ha optado por bajarle el perfil a los ataques y mantenerse aparentemente tranquila frente a las acusaciones.

"Hay programas de farándula que hablan de mí día por medio. Entonces eso solo es sinónimo de que me está yendo muy bien. Lo tomo así, como que es una señal de que me está yendo excelente y los otros lo resienten. Solo te puedo decir que por mi casa las cosas están súper bien", afirmó Cecilia anteriormente a Página 7.

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