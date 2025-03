«Adolescencia»: Por qué la serie de Netflix está siendo aclamada como "lo más cercano a la perfección televisiva en décadas"

Los fanáticos de la serie en las redes sociales incluyen al director estadounidense Paul Feig (quien dirigió, entre otras, la serie "Mad Men"), quien dijo que el primer episodio era "una de las mejores horas de televisión que he visto", y al presentador británico Jeremy Clarkson, quien calificó el programa de "magistral".

«Adolescencia» muestra las consecuencias del apuñalamiento de una adolescente, con un chico de 13 años de su escuela detenido por su asesinato.

"Me pregunté qué estaría pasando en una sociedad donde este tipo de cosas se están volviendo algo habitual", le dijo al programa The One Show de la BBC.