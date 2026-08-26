Adiós a un ícono de culto: muere Tim Curry, el inolvidable rostro de ‘The Rocky Horror Picture Show’ e ‘It’, a los 80 años

El mundo del espectáculo está de luto. Tim Curry, uno de los actores más icónicos de la cultura pop y recordado por interpretar a inolvidables villanos y personajes excéntricos, falleció la noche del martes a los 80 años en su casa de Los Ángeles, California.

La noticia fue confirmada por el portal estadounidense TMZ, que informó que el deceso se produjo debido a complicaciones de salud. Fuentes policiales señalaron que acudieron al domicilio cerca de las 23:23 horas y que, de acuerdo con los peritajes preliminares, no existen indicios de intervención de terceros.

La salud del intérprete británico se había visto severamente afectada luego de sufrir un grave accidente cerebrovascular en 2012, que requirió una intervención quirúrgica cerebral. Las secuelas del episodio condicionaron drásticamente su movilidad durante sus últimos años, obligándolo a desplazarse en silla de ruedas.

Pese a sus limitaciones físicas, Curry se mantuvo vinculado a su profesión y en contacto con sus seguidores. En septiembre de 2025, en el marco del 50° aniversario del musical que lo lanzó a la fama, el actor se refirió abiertamente a su estado de salud:

“Todavía no puedo caminar y sigo usando una silla de ruedas; continúo con problemas en mi pierna izquierda”, reveló el actor en aquella emotiva actividad.

Ese mismo año, el intérprete británico publicó sus memorias, tituladas Vagabond, donde repasó su extensa trayectoria artística y las complejas consecuencias del derrame cerebral. En sus páginas, Curry reflexionó sobre el proceso que atravesó:

“El derrame limitó gravemente mi capacidad física, pero mantengo intactos gran parte de mis recuerdos y la pasión por seguir trabajando”, reconoció sobre sus proyectos de actuación y locución.

UN LEGADO IMBORRABLE

Curry comenzó su carrera profesional sobre los escenarios de Londres, donde participó en la obra Hair (1968). Sin embargo, fue en 1973 cuando alcanzó reconocimiento al interpretar por primera vez al extravagante Dr. Frank-N-Furter en el musical The Rocky Horror Show, creado por Richard O’Brien.

Dos años más tarde, en 1975, llevó al personaje a la gran pantalla con The Rocky Horror Picture Show. Aunque la película no logró convertirse inmediatamente en un éxito masivo, con el paso del tiempo se transformó en un fenómeno de culto a nivel mundial y convirtió a Curry en una figura de referencia de la cultura pop.

A lo largo de las décadas, el actor demostró una notable versatilidad y capacidad para interpretar personajes muy diferentes. En 1990 marcó a toda una generación al dar vida al aterrador Pennywise en la adaptación televisiva de It.

Dos años después, en 1992, conquistó al público familiar como Héctor, el desconfiado y entrometido conserje del Hotel Plaza, en Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York.

Su extensa filmografía incluye además producciones como La caza del Octubre Rojo, Annie, Muppet Treasure Island, Addams Family Reunion y Scary Movie 2.

A ello se suma una prolífica trayectoria como actor de voz, participando en reconocidas producciones animadas como Scooby Doo, Rugrats y Mucha Lucha.

Con su fallecimiento, el cine, el teatro y la televisión despiden a una de las figuras más versátiles, audaces y reconocibles de la industria del entretenimiento, cuyo legado se extiende por varias generaciones y permanece especialmente ligado a algunos de los personajes más memorables de la cultura pop.

PURANOTICIA