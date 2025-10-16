Adiós a «Spaceman»: Fallece a los 74 años 'Ace' Frehley, miembro fundador y exguitarrista de Kiss

Este jueves se confirmó la muerte a los 74 años de Paul Daniel 'Ace' Frehley, guitarrista y fundador de Kiss.

La familia del guitarrista de la icónica banda emitió un comunicado, donde indicaron que "estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo".

"Apreciamos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que brindó a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas e incomprensible. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, el recuerdo de Ace vivirá para siempre", complementaron.

Según el medio TMZ, el músico, conocido como «Spaceman» se encontraba hospitalizado con soporte vital tras sufrir una hemorragia cerebral luego de caerse en su estudio hace unas semanas.

Debido a esta situación, había anunciado la cancelación de todas las fechas que tenía programadas para este 2025 por "problemas de salud", sin entregar mayores detalles.

'Ace' Frehley fundó la banda junto a Paul Stanley y Gene Simmons en 1972. Diez años después, emprendió su carrera como solista, pero se reincorporó a la banda cuando se reunieron en 1996, donde estuvo hasta el año 2002.

(Imagen: Tim Mosenfelder/Getty)

PURANOTICIA