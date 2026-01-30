¿Adiós a la TV? José Antonio Neme sorprende al hablar de su eventual retiro

En una distendida conversación con Julio César Rodríguez en el programa digital Por Qué Tenía Que Decirlo, José Antonio Neme se refirió a su futuro en la televisión y sorprendió al sincerar que ha pensado en un eventual retiro de la pantalla chica en poco más de una década.

El periodista, hoy de 44 años y uno de los rostros más importantes de Mega, señaló que le gustaría trabajar “hasta los 54 o 58 años”, aunque fue enfático en aclarar que no se trata de una decisión cerrada. “Muchas cosas pueden pasar en 10 años”, comentó, fiel a su estilo.

La reflexión surgió mientras ambos analizaban el paso del tiempo y cómo algunas figuras icónicas del espectáculo ya no son reconocidas por las nuevas generaciones. En ese contexto, JC Rodríguez le preguntó directamente hasta qué edad se imaginaba trabajando, dando pie a la honesta respuesta de Neme.

“Yo soy un vividor, un gozador… no sé qué pase en 10 años”, agregó el conductor de Mucho Gusto, explicando que no suele planificar su vida más allá de uno o dos meses. Incluso, con humor, señaló que si se pusiera a proyectar demasiado, “tendría que ir a comprar mi espacio en el Parque del Recuerdo”.

Por su parte, Julio César Rodríguez coincidió en parte con la reflexión, comentando que a su edad pensó que ya estaría retirado y que su actual contrato podría ser el último antes de dejar la televisión.

PURANOTICIA