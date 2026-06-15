Adiós a Kate Tanner: muere la actriz Anne Schedeen a los 77 años

La actriz Anne Schedeen, recordada globalmente por interpretar a la paciente y querida matriarca Kate Tanner en la legendaria comedia televisiva ALF, falleció a los 77 años. La noticia fue confirmada por su agente, Tom Markley, al medio The Hollywood Reporter, así como por su familia a través de una emotiva publicación en Facebook. Hasta el momento, no se han revelado las causas ni la fecha exacta de su deceso.

Nacida en Oregón en 1949, Schedeen alcanzó la cima de su carrera entre septiembre de 1986 y marzo de 1990 al lidiar en la pantalla con el irreverente extraterrestre de Melmac. Sin embargo, detrás de las risas, la actriz recordaba que el set de grabación era un verdadero reto técnico y humano debido a las complicaciones de la época.

“Extremadamente lento, caluroso y tedioso. Si tenías una escena con Alf, duraba una eternidad. Un episodio de 30 minutos requería de 20 a 25 horas de grabación. Algunos actores del reparto tenían personalidades difíciles. Todo el proyecto era como una gran familia disfuncional”, llegó a confesar la intérprete sobre la complejidad del rodaje.

A pesar de los desafíos del show, su círculo íntimo prefirió recordarla por su vibrante personalidad y sus diversas pasiones fuera de las cámaras. En el comunicado emitido por sus familiares, destacaron su rechazo al expresidente Donald Trump y su inagotable chispa artística.

“Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias”, indicó la publicación.

En el mismo texto, sus seres queridos describieron el vacío que deja su partida, pero invitaron a sus seguidores a mantener viva su alegría:

“Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella. Pero como ella decía: ‘Siempre estoy contigo’. Y tenía razón. Los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los vestuarios y la alegría de vivir que la rodeaban perduran. Brindemos con una margarita en su honor”.

Por su parte, su representante Tom Markley también le dedicó unas sentidas palabras de despedida:

“Anne era una verdadera artista y amiga. Única en su clase. La echaré de menos”.

EL REGRESO DEL MITO TELEVISIVO

Más allá de la nostalgia de los fanáticos en redes sociales, la muerte de Schedeen volvió a encender la polémica teoría de la "maldición de ALF", una leyenda urbana que cobró fuerza debido a los tristes e inesperados finales de sus protagonistas. Con la partida de Anne, quien también tuvo pasos por series como Paper Dolls y Emergency!, ya son cuatro los miembros de la familia principal (de un total de cinco) que han fallecido, sumando seis pérdidas dentro del reparto original:

Max Wright ("Willie Tanner"): El padre de familia falleció en 2019 a los 75 años tras batallar contra el cáncer, luego de una última etapa de su vida marcada por problemas de adicciones.

Benji Gregory ("Brian Tanner"): El hijo menor de la serie tuvo un trágico final en 2024, a los 46 años, debido a un golpe de calor extremo en Arizona.

Michu Meszaros (Doble de ALF) : El artista circense que vestía el traje del alienígena para los planos de cuerpo completo murió en 2016 a los 76 años, tras caer en coma.

Los vecinos Ochmonek: John LaMotta (Trevor) falleció en 2014 a los 95 años, mientras que Liz Sheridan (Raquel) partió en 2022 a los 93 años de edad.

PURANOTICIA