Adam Sandler vuelve con nuevo especial de comedia que será transmitido en Netflix

El reconocido humorista y actor, Adam Sandler, regresa a su propio especial de comedia llamado ''Adam Sandler: Love You'', dirigido por Josh Safdie, uno de los directores de la película ‘’Diamantes en bruto’’.

El comediante regresa a las pantallas del stand-up después de seis años, desde su primer especial ‘’100% Fresh’’, también transmitido por la plataforma de Netflix, que fue aclamado por críticos y además recibió una nominación a los premios Emmys.

En el trailer se muestra al actor de "Click" con su inesperada faceta musical, se burla del público, y le dice innumerables veces "los quiero".

Adam ha participado en varios proyectos con Netflix los cuales abarcan diversos géneros, tales como ’’ You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah’’ y ‘’Murder Mystery’’ junto a su secuela, entre otros.

