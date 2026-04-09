Adam Levine deja plantados a los chilenos: Maroon 5 anuncia su regreso a Sudamérica pero sin pasar por Chile

Maroon 5 vuelve a Sudamérica, pero esta vez dejó a Chile de lado. Los fans chilenos tendrán que ver cómo Adam Levine y compañía pisan Ecuador, Perú y Argentina, pero omiten su esperada parada en nuestro país.

En sus redes sociales, los liderados por Adam Levine confirmaron shows en Ecuador, Perú y Argentina para fines de agosto y comienzos de septiembre.

Estos conciertos se suman a los ya confirmados en Brasil y Colombia. Pero, ¿qué pasa con Chile? Un habitual en sus giras sudamericanas, su ausencia no pasó desapercibida.

El motivo más comentado apunta al recordado desencuentro de Levine y el público nacional durante la actuación de Maroon 5 en el Festival de Viña del Mar en 2020. Desde entonces, los chilenos han hostigado en redes sociales al estadounidense, quien es popularmente conocido en Chile como "El Mañas".

¿Se trata de una venganza silenciosa de Levine o simplemente un descuido de la producción?, es la pregunta que muchos se hacen.

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