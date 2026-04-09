Acusan a Sergio Rojas de “malos tratos” en "Que te lo digo" que habría provocado la salida de varios integrantes del programa

El programa Que te lo Digo de Zona Latina estaría viviendo su momento más crítico y no precisamente por lo que ocurre frente a cámaras, si no que por renuncias, tensiones internas y graves acusaciones que apuntan directamente al conductor Sergio Rojas.

Quien encendió la polémica fue el periodista Francisco Ruiz de Gamboa, quien decidió no seguir guardando silencio y destapó una interna que, según él, estaría marcada por “malos tratos” y actitudes derechamente “denigrantes” por parte de Rojas.

En conversación con La Cuarta, Ruiz de Gamboa dejó claro que su salida no fue casual. Más allá de temas de horario, lo que lo empujó a dar un paso al costado fue —según relata— un desgaste emocional provocado por la dinámica detrás de cámaras.

El periodista describe un ambiente cargado de gritos y episodios incómodos justo antes de salir al aire, lo que, lejos de motivar al equipo, terminaba por desgastarlo.

"¿Encuentras normal que en un espacio donde uno puede tener privacidad lleguen y te griten a cuero pelado a las seis de la tarde? Te lo pregunto así: ¿te gustaría escuchar eso? Cuando hay malos tratos y situaciones que son denigrantes, uno tampoco se va a quedar callado. Aguanté hartas cosas. Es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a salir", reveló el periodista.

Renuncias y crisis

Pero el caso de Francisco Ruiz de Gamboa no sería aislado. Según su versión, el programa arrastra una preocupante “fuga” de integrantes.

Entre los nombres que han abandonado el barco figuran el exdirector Vicente Parra —quien habría renunciado tras ser retado en vivo— además de miembros del equipo como “Dani”, “Jorge” y “Matías”. Todos, según el relato, habrían tenido conflictos directos con el animador.

Francisco no se quedó ahí y lanzó una crítica directa a Sergio Rojas, a quien calificó como contradictorio, comparándolo incluso con el “Padre Gatica”.

"Él predica y no practica. Él mismo contaba que había directores que trataban mal, que denostaban, y hoy sigue haciendo uso de esas mismas prácticas. Es lamentable. Salió vestido como Jesús (tras las renuncias), pero tú te preguntas qué mal que tome de esa forma los malos tratos que existieron y que yo viví", sentenció.

Para cerrar, Ruiz de Gamboa aseguró que cuenta con pruebas que respaldan sus acusaciones y advirtió que lo que hoy se conoce sería solo la punta del iceberg.

PURANOTICIA