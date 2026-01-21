Acusan a Karol Lucero de no pagar su lujoso matrimonio: organizador revela deudas y canjes incumplidos

Cuando parecía que el quiebre con Fran Virgilio ya había quedado atrás, Karol Lucero vuelve a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, el animador enfrenta graves acusaciones por una supuesta deuda con Pedro Álvarez, organizador de su comentado matrimonio, quien habría quedado esperando pagos que nunca llegaron.

La bomba la lanzó Javier Fernández en Zona de Estrellas, donde aseguró que gran parte de la lujosa ceremonia se levantó a punta de canjes que, según su versión, no fueron honrados como correspondía.

"Lo único que hay que hacer con estos famosillos que van por la vida haciendo canjes es funarlos", disparó sin filtro el panelista, agregando que Álvarez "hizo todo el matrimonio y el Karol Dance pagó el 50% del matrimonio y quedó debiendo el 50% a diversas cosas, no solo a él".

Fernández fue más allá y entregó detalles que dejan mal parado al exchico Yingo. Según relató, la llamativa celebración religiosa realizada el 9 de noviembre de 2024 —con globo aerostático y fuegos artificiales incluidos— se habría financiado mayoritariamente con intercambios.

"Fue casi el 80% o 60% canje. A este caballero (Pedro) le quedaron debiendo su sueldo, que en el fondo no es que lo necesita, pero en el fondo le llamó mucho la atención cómo Karol hizo canje hasta con los fletes".

El conflicto no terminaría ahí. De acuerdo a lo expuesto en el programa, el pago al organizador se habría pactado mediante publicaciones en redes sociales, específicamente videos en Instagram que el animador cobraba a $300 mil cada uno. Sin embargo, el acuerdo jamás se habría concretado, ya que este "no cumplió con los reels, ni con nombrarlo".

Para cerrar, Hugo Valencia sumó un dato clave que complica aún más el escenario, asegurando que "Fran (Virgilio) incurrió en el gasto del 50% de su matrimonio porque hubo muchas cosas que no se pudieron financiar con canjes". Una versión que reabre la polémica y deja a Karol Lucero nuevamente bajo el ojo de la farándula.

