Acusan a Francisco Kaminski por estafar a trabajadores de un evento: animador aseguró no ser el responsable

Hace pocos días, Francisco Kaminski fue acusado de estafa por parte de una marca que participó en un evento llamado Florida Bier

A través de redes sociales, la marca aseguró que el animador no le habría pagado a los trabajadores de la fiesta. Acto seguido, Kaminski se defendió.

MENSAJE DE ACUSACIÓN CONTRA FRANISCO KAMINSKI

“Carlita Jara… te entendemos. ¡Nosotros también fuimos estafados por Kaminski! Nosotros fuimos al Florida Bier pensando que sería el evento. Llegamos con la barra, la chela helada y toda la fe. Más de 8.000 personas, todos bailando, tomando y de repente ¡plop! Se fue el audio, se fue el sonido, hermano, porque a los técnicos no les pagaron, a los guardias tampoco y menos a los artistas”, indicaron en redes sociales.

“O sea, Garras de Amor no fue, pero garras de estafas sí estaban pegadas. Y nosotros parados ahí, vendiendo chela artesanal como si no pasara nada, mientras todo se iba a la chingada. ¿Y el organizador quién era? Kaminski, el mismísimo ex de la Carlita”, agregaron.

Respuesta de Kaminski

Tras esta polémica, el presentador de televisión, dio a conocer su versión, asegurando que no tiene vínculo con la organización del evento.

“Yo no era el organizador. Y no tengo nada que ver con la producción del evento. ¡Estás muy equivocado! Yo solo arrendé el lugar, yo trabajo para el lugar. Deberías informarte antes de hacer una acusación tan grave”, expresó.

Luego, desde Florida Bier aseguraron que: “No tiene nada que ver en la producción del evento, él es el encargado comercial donde nosotros como productora arrendamos el recinto”.

“Los responsables somos nosotros Floridabier Producción SPA, los mismos que hemos realizado este evento durante 13 años”, cerraron.

PURANOTICIA