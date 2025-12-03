Actualizan estado de salud de Daniela Castro: reveló que sufrió una pérdida de embarazo sin saberlo

La semana pasada, un ensayo de Fiebre de Baile terminó de la peor manera para Daniela Castro, cuyo cuerpo literalmente dijo “basta” en plena práctica. La cocinera e influencer terminó en urgencias y, aunque en un principio nadie sabía qué le pasaba, tuvo que someterse a una batería de exámenes para averiguar qué estaba provocando su grave malestar.

Ahora, Castro decidió romper el silencio y publicar un mensaje profundamente personal, revelando finalmente los resultados médicos que explicaban su colapso. Según detalló, llegó a la clínica con diarrea y anemia, y fue ahí donde los especialistas comenzaron a revisar su útero y descubrieron el verdadero origen del problema: había sufrido una pérdida, pero su cuerpo no expulsó todo, lo que con los días terminó generándole un desbalance que su organismo no pudo soportar.

La influencer relató sin filtros: "Hoy decido contarles sobre mi salud. Ya que tengo más claridad y he procesado lo que pasa. Llegué a la clínica por diarrea y me descubrieron anemia. El punto es que no faltaba hierro, estaba todo bien. Lo que indica que la anemia era un síntoma de otra cosa que andaba mal. Entre exámenes y exámenes vimos mi útero súper activo, vascularizado a full y con más exámenes supimos la razón".

Luego, Castro añadió: "Tuve una menstruacion abundante, creí que era por dejar los anticonceptivos. Pero era parte de una pérdida sin saberlo, quedó un mini yo ahí, como no se botó todo naturalmente mis hormonas siguieron subiendo como lo haría el de una mujer embarazada, pero ya no había embarazo, sólo había un mini yo que no vivió", partió relatando en su posteo.

Castro también fue clara en que el tratamiento no es sencillo. Su útero está demasiado sensible para una intervención invasiva, por lo que por ahora solo puede recurrir a la progesterona para ayudar al cuerpo a expulsar lo que quedó de manera natural.

"Por ahora no puedo hacer nada, solo queda esperar que la progesterona haga su trabajo, porque es mi útero el que está en juego, raspar implica riesgo porque está todo vascularizado y no es una opción. Por ahora que se regule mi anemia, que baje la hormona e idealmente salga natural", explicó, evidenciando el complejo escenario que enfrenta.

Aun así, la participante de Fiebre de Baile aseguró que esta dolorosa experiencia le dejó una certeza que no había dicho públicamente hasta ahora: quiere ser madre, y eso ya se convirtió en una prioridad para su futuro.

"Y ahora que sé que quiero ser mamá, es mi prioridad. En la vida todo es una enseñanza y un aprendizaje. No sé cómo logré hacer todo lo que hice así, ahora entiendo mi agotamiento, mi frustración, mi hiper sensibilidad y me sorprende que aún así no me rendí. Sólo agradezco porque la vida de una u otra manera me enseña y me hace conectar conmigo", cerró.

PURANOTICIA