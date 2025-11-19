Actualizan el estado de salud de Monserrat Álvarez tras desmayarse en plena cobertura de las elecciones presidenciales y parlamentarias

La figura televisiva Monserrat Álvarez encendió las alarmas este domingo tras protagonizar un inesperado desmayo en plena transmisión especial por las elecciones, dejando a sus colegas y seguidores absolutamente preocupados.

Según reveló El Filtrador, la periodista tuvo que ser trasladada de inmediato a una clínica, donde recibió atención urgente. El episodio generó tanta preocupación que el canal estatal no tardó en compartir una actualización sobre el estado de la animadora de "Buenos Días a Todos", quien desde ese dramático momento no ha reaparecido en pantalla.

"Este domingo, durante la cobertura electoral que realizada en terreno, Monse Álvarez presentó un síndrome vertiginoso agudo que requirió atención médica", explicaron desde la señal pública, intentando bajar un poco la tensión pero sin entregar mayores detalles.

En la misma línea, confirmaron que Álvarez "fue evaluada en un centro de salud, donde se le realizaron los exámenes correspondientes, y actualmente se encuentra en observación y recuperándose". Sin embargo, la falta de claridad sobre la evolución de su estado sigue alimentando las dudas entre los televidentes.

En cuanto a su eventual regreso a la pantalla, desde TVN señalaron que "como canal, estamos en permanente contacto y esperamos su regreso en cuanto se sienta completamente mejor y pueda retomar sus funciones. Le enviamos todo nuestro apoyo y las mejores energías para una pronta recuperación".

Por ahora, la gran incógnita es cuándo volverá Monse Álvarez a su rol habitual, mientras crece la preocupación por su salud en el mundo del espectáculo.

