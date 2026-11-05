Actor Russell Brand fue declarado culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual

El actor y comediante británico, Russell Brand, fue declarado culpable de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual.

El veredicto fue comunicado este jueves por el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres.

El artista de 51 años enfrentó un juicio que se inició en octubre de este año, luego de que se le imputaran siete cargos en total: tres de violación, tres de agresión sexual y uno de agresión indecente.

La sentencia se conoció luego de que el jurado escuchara el testimonio de las seis denunciantes y de los testigos, así como el del propio Brand, quien niega todas las acusaciones.

Los delitos por los que fue investigado abarcan 10 años de su carrera en el mundo del espectáculo, desde 1999 hasta 2009.

Tras conocerse el veredicto, el juez Joel Bennathan anunció que el actor quedaría en prisión preventiva.

"Usted ha sido declarado culpable de varios delitos, entre ellos violación", dijo el magistrado.