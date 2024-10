Actor que interpretó a Martín Herrera en «Los 80» regresa a la actuación tras diez años de ausencia

Tomás Verdejo prepara su regreso a la actuación tras casi una década alejado de las tablas.

El artista interpretó durante siete años a "Martín Herrera" en la serie «Los 80» de Canal 13.

Tras el último capítulo de la ficción que terminó el 2014, se distanció de la televisión y de la actuación.

Verdejo estudió fotografía en Praga, República Checa, donde estuvo durante cuatro años para luego regresar al país durante la pandemia.

Y en conversación con T13.cl, el artista se refirió a su regreso a la actuación el 17 de octubre, de la mano de la obra de teatro «Sprinter».

Respecto a cómo se dio este retorno a las tablas, Tomás confesó que todo partió con conversaciones con los directores de la obra, Daniela López y Edison Cájas.

"Si tú me preguntas qué me motivó, en primer lugar, ellos, en segundo lugar el tema y tercer lugar la estética, el diseño de lo que se quiere proponer. Que sea ciencia ficción, a mí, por lo menos, me atrae mucho, siento cercanía con esos temas”, señaló.

Sobre si es que extrañaba actuar, el actor de 41 años admitió que “sí, pero te das cuenta cuando lo estás haciendo, (…) Te vas dando cuenta que hay cosas que pasan solo en el teatro, en ningún otro lado. Todo es muy intenso, muy de apañe, de grupo, yo creo que eso extrañaba, más que el teatro en sí”.

“En mi cabeza tenía un poco cerrada la posibilidad de hacer teatro de nuevo (…) Después de «Los 80» me dije 'me gusta esto', es imperativo el teatro para mí, y por lo mismo, no quiero hacerlo siempre, no quiero actuar en cualquier lugar", agregó.

“Cuando algo realmente me entusiasma, quiero aportar con algo, entonces, quiero actuar, como que lo protejo, es algo que le tengo cariño”, complementó.

Finalmente, Tomás fue tajante sobre la posibilidad de ser parte de una eventual secuela o continuación de «Los 80».

“No, no me gustaría, yo creo que esa serie ya terminó, y con todo lo bacán que fue, yo creo que se le dio un cierre a ese proyecto y también a esos personajes, sería muy raro para mí volver a interpretar a un Martín después de 15 años”, aseguró.

“Yo creo que tuvo un cierre correcto y por eso también quedó tanto en la gente. Cuando esas cosas pasan, son especiales, hay que dejarlas ahí”, sentenció.

(Imágenes: 13.cl, GAM)

