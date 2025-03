Actor Félix Villar es denunciado por violencia contra su ex pareja: “Me violentaba recurrentemente”

La actriz nacional Magdalena Gelsam acusó de hacer sido víctima de violencia por parte de su expareja, el actor que ha participado en varias producciones de Mega Félix Villar.

A través de sus redes sociales, la intérprete aseguró que Villar “es un hombre violento, manipulador y narciso”.

“Necesito contar mi historia (…) Siento que muchas personas se pueden llegar a sentir identificadas con esto”, comenzó relatando Gelsam, añadiendo que “hace 6 o 7 meses yo conté que había sido víctima de un asalto junto a mi pareja de ese entonces, Félix, pero eso es mentira. Yo conté eso para protegerlo, porque él me violentaba recurrentemente”.

“Me pegó un cabezazo en el ojo, y como se me notaba. Yo no sabía cómo protegerle e inventé esta historia, dentro de otras cosas”, continuó su estremecedor relato.

Bajo esta línea, reveló que una amiga fue testigo de estos hechos, quien la ayudó. “Si no es por ella, que llega en el momento en que Félix me estaba violentando, me hubiera costado mucho más salir de ahí. Mi amiga fue muy tajante al sacarme. Además, estaba el hijo pequeño de él viéndolo, viendo todo”, desclasificó la actriz.

“Siempre mostraba signos de arrepentimiento. Al rato, siempre se arrepentía. Decía que no sabía qué le pasaba…”, agregó, puntualizando que “al final de la relación yo ya no daba más. Casi no me defendía. Le decía: ‘Si quieres pegarme, hazlo, pero que no sea en la cara, por favor”.

En la publicación la actriz compartió imágenes de una de las agresiones, donde se le puede ver con un ojo morado.

Mientras que, por parte de Mega, aseguran que Villar no es parte del área dramática de la estación televisiva, a pesar de participar en reconocidos proyectos como “Pituca sin Lucas”, “Perdona Nuestros Pecados”, “Juego de Ilusiones”, entre otras. “Él no tiene ningún vínculo con Mega. Fue contratado por proyecto para un papel secundario que ya terminó”, señalaron desde el canal de grupo Bethia a La Cuarta.

PURANOTICIA