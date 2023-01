Actor británico Julian Sands es reportado como desaparecido en excursión en California

El actor británico Julian Sands, fue declarado como uno de los dos excursionistas desaparecidos este lunes, quienes se extraviaron en una excursión en las montañas de San Gabriel, ubicadas en California, Estados Unidos, el jueves pasado.

Según un comunicado del Sheriff del Condado de San Bernardino, el intérprete se encuentra siendo extensamente buscado por las autoridades del sector, a través de drones y helicópteros, desde la jornada del viernes.

El intérprete es reconocido por su participación en diversas películas, siendo las más destacadas “Naked Lunch” lanzada en 1991, “A Room With a View” de 1995, y “The Girl with the Dragon Tattoo” del 2011, ademas de su participación en populares series como “Smallville" o “The L Word".

Cabe recordar que, el sector se encuentra con riesgos de derrumbes y avalanchas, motivo que dificulta la búsqueda, por lo que las autoridades realizaron un llamado a los excursionistas, inclusive los más expertos, a evitar paseos por la zona del monte Baldy, evitando así el riesgo de accidente.

Además, un segundo ciudadano se encuentra desaparecido, Bob Gregory, un residente de Hathorne, quien también está siendo buscado en la zona de Crystal Lake, en las montañas de San Gabriel, Estados Unidos.

