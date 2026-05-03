Academia del Oscar fija límites a la Inteligencia Artificial y excluye actores “sintéticos”

Un nuevo paso en la regulación del uso de inteligencia artificial en el cine dio la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, al anunciar una serie de cambios que marcarán las futuras postulaciones a los Premios Oscar.

Según consigna La Tercera, las modificaciones, dadas a conocer recientemente, establecen que actores y guionistas generados mediante inteligencia artificial no podrán competir en las principales categorías, una decisión que comenzará a aplicarse en la ceremonia prevista para marzo de 2027.

Desde la institución precisaron que el uso de herramientas tecnológicas no quedará prohibido dentro de las producciones, pero fijaron límites claros en cuanto a la elegibilidad. En ese sentido, indicaron que un actor “sintético” no podrá optar a una estatuilla, mientras que los guiones deberán ser “escritos por humanos” para ser considerados.

La medida surge en un contexto de creciente inquietud en la industria de Hollywood frente al avance de la inteligencia artificial generativa, especialmente por el impacto que podría tener en el empleo de actores, guionistas y otros trabajadores del sector.

Uno de los episodios que reavivó la discusión fue la aparición de Tilly Norwood, una “actriz” creada con IA que generó críticas desde el sindicato SAG-AFTRA.

Junto con estas restricciones, la Academia también se reservó la facultad de solicitar antecedentes adicionales a las producciones para comprobar que cumplen con los criterios establecidos, especialmente en lo relativo a la participación humana en las obras.

Con estas nuevas reglas, la organización busca establecer un equilibrio entre la incorporación de nuevas tecnologías y la protección del trabajo creativo, fijando límites sin impedir completamente el uso de la inteligencia artificial como herramienta dentro del proceso cinematográfico.

PURANOTICIA