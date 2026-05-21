Adiós a un gigante de la radiodifusión regional: Luis Alberto Caprile figura insigne de Radio Festival falleció a los 92 años

Luis Alberto Caprile Fabres fue uno de los fundadores de la emblemática Radio Festival de Viña del Mar quien este jueves a sus 92 años falleció según pudo informar su propia familia en redes sociales.

Luis Caprile, padre de Leo Caprile, fue uno de los impulsores del programa “los madrugadores de Radio Festival” y uno de los primeros conductores del tradicional noticiero “El Festivalazo”.

Dedicó gran parte de su vida profesional a ser parte de variadas estaciones radiales de nuestra región de Valparaíso. Sus restos serán velados en el Cementerio Parque del Mar este viernes 22 de mayo desde las 10:00 horas. Mientras que su funeral se realizará en dicho camposanto el sábado 23 de mayo a las 10:30.

Sin duda, la radiodifusión despide a uno de sus grandes referentes. Hasta Siempre “Tano”.

PURANOTICIA