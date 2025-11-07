AC/DC en Chile 2026: autoridades solicitan cambiar fecha del concierto por coincidencia con el cambio de mando

El regreso de AC/DC a Chile en 2026, que prometía ser uno de los conciertos más épicos del año, acaba de recibir un inesperado golpe. A horas de que los fanáticos puedan comprar sus entradas, la fecha del show podría cambiar.

Según The Clinic, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, bajo la dirección de Gonzalo Durán, pidió reprogramar el concierto porque justo coincide con el cambio de mando presidencial.

Hasta el momento, los organizadores no han aclarado si la función se mantendrá o se moverá a otra fecha. La venta de entradas estaba programada para este viernes 7 de noviembre a las 10:00 horas en Ticketmaster, pero la decisión de las autoridades podría alterar el calendario.

"El 11 de marzo es una fecha especialmente importante para el país, toda vez que se produce el cambio de mando presidencial. Ello requiere un despliegue importante de Carabineros, tanto en la Región Metropolitana como en Valparaíso. Si bien es cierto no hay una incompatibilidad legal, nos parece que no es aconsejable la realización (del show)", explicó Durán al citado medio.

"Hemos iniciado informalmente conversaciones destinadas a evaluar la posibilidad de hacer un ajuste en la fecha, con el propósito de que se pueda desarrollar sin inconvenientes dicho concierto, y al mismo tiempo sea compatible con todos los requerimientos institucionales que supone el cambio de mando", agregó.

Sobre la productora DG Medios, la autoridad señaló que "ha tenido la mejor disposición, a objeto de garantizar la realización del evento y, al mismo tiempo, que sea adecuadamente compatible".

