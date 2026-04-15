Abogado de Yamila Reyna rompe el silencio tras dejar la defensa en pleno caso contra Américo: “Hay secreto profesional…”

Hace apenas dos meses, el escándalo estalló luego de que Yamila Reyna decidiera llevar a la justicia a Américo, acusándolo de haberla sometido a violencia física y psicológica. Una denuncia que no solo remeció el mundo del espectáculo, sino que ahora suma un nuevo capítulo.

Porque, como confirmó Cecilia Gutiérrez, la comediante no solo está enfrentando un proceso judicial complejo, sino también un remezón en su propio equipo: su abogado, Claudio Valdivia, abandonó la defensa en pleno camino, justo cuando se acercan las primeras diligencias clave del caso.

Invitado al programa Hay Que Decirlo, el propio Valdivia rompió el silencio y explicó las razones de su sorpresiva salida. Sin entrar en detalles demasiado específicos, dejó entrever que las diferencias con Reyna no eran menores, especialmente en la forma de encarar el juicio.

"Iniciamos un camino y yo creo que hoy día el camino está bastante pavimentado para llegar al primer destino de llegar a un tipo de resultado. El primer destino eventualmente puede ser la formalización (de Américo). Uno tiene que tomar decisiones en términos de foco, en términos de estrategia y a partir de la semana antepasada tiene un nuevo equipo de abogados que está viendo ese foco y esa estrategia”, comenzó diciendo el abogado.

“Es una decisión en conjunto después de varias conversaciones. Aquí hay secreto profesional respecto de focos, estrategias, decisiones que son complejas y que pueden predeterminar el éxito o el fracaso de lo que uno está haciendo. Hay focos, estrategias y compromisos en que uno en determinado momento tiene que dar un paso al costado", lanzó Claudio, dejando en el aire más dudas que certezas.

Y por si fuera poco, advirtió que el desenlace podría acelerarse en las próximas semanas, siempre y cuando "no se comentan grandes errores y no haya un gran cambio en la estrategia".

Pese al quiebre, Valdivia insistió en que no hubo conflictos personales, sino una decisión “madura” entre ambas partes. Sin embargo, en medio de este escenario cargado de tensión, quiso cerrar con un gesto hacia su ex representada.

"Sigo manteniendo un gran cariño por Yamila. Ha sido extremadamente valiente", cerró el profesional.

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