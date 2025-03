Abogada de Faloon Larraguibel asegura que Jean Paul Pineda hace un año que “no ha aportado nada”

Un complejo momento personal se encuentra atravesando la recluta de “Palabra de Honor” Faloon Larraguibel, luego de que el hermano de su expareja y padre de sus hijos, el ex futbolista Jean Paul Pineda, presentara una demanda en su contra.

El proceso judicial busca que la ex chica “Yingo” deje el departamento que ocupa junto a los menores, el que es de propiedad de su excuñado.

De acuerdo a lo expuesto por el programa de espectáculos “Que te lo digo”, en el documento se puntualiza que “desde la fecha de otorgamiento de la escritura (9 de julio del 2021), la propiedad se encuentra siendo ocupada por la demandada, por mera tolerancia y sin que haya existido contrato o justo título que avale su ocupación”.

Bajo este contexto, la abogada de Faloon Larraguibel, Lya Rojas, se comunicó con el espacio de Zona Latina, donde expuso que “ni siquiera sabía que se había hecho este traspaso. Revisando en detalle nos dimos cuenta de que él le había transferido esta propiedad al hermano sin que ella lo supiera”, añadiendo que “esta no es la forma para decirle, 'sabes que te voy a despojar de la casa con los niños'”.

En esta misma línea, se refirió al momento judicial que enfrenta Larraguibel con Pineda por los menores, detallando que “tuvimos alguna conversación con la abogada de él, pero hasta ahora no hemos cerrado nada. Desde que se produjo la separación de las partes no ha aportado nada, y de eso ha pasado aproximadamente un año”.

Además, aseguró que Jean Paul Pineda “no ha aportado nada por alimento, y en este departamento donde está Faloon se paga un dividendo, nosotros no sabemos en qué está ese pago, ella me dice que lo más probable es que esté impago, por ende, no está aportando para el dividendo, ni la alimentación, ni el lugar para mantener a los hijos”, agregó.

“La última vez que vio Jean Paul Pineda a sus hijos fue para esta Navidad, o sea, hace tres meses, y desde ahí hace mucho tiempo que no los veía”, concluyó la abogada.

