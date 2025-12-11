Abogada de Faloon Larraguibel asegura que Jean Paul Pineda demandará a la exYingo por la disputa de la visita de sus hijos

La jornada del martes pasado marcó un hito en la conflictiva separación entre Faloon Larraguibel y Jean Paul Pineda, luego de que el tribunal decretara oficialmente el divorcio de la pareja, cuyo quiebre estuvo marcado por denuncias de violencia intrafamiliar contra el futbolista.

A la salida del Centro de Justicia, Pineda se mostró visiblemente conforme con el dictamen y aseguró que ya está enfocado en la siguiente batalla legal. “La sonrisa lo dice todo”, comentó a la prensa, para luego confirmar que su prioridad ahora es recuperar el vínculo con sus hijos.

Recordemos que ambos comparten tres hijos, actualmente bajo el cuidado exclusivo de la ex chica Yingo por orden judicial.

“Estamos en eso. Estamos listos ya. Eso es lo que viene ahora. Los niños, que son lo más importante”, añadió el futbolista.

NUEVAS DECLARACIONES

Sin embargo, la situación se volvió a tensionar tras nuevas declaraciones desde el equipo legal de Faloon Larraguibel. Su abogada, Lya Rojas, confirmó a La Cuarta que la defensa del futbolista presentará acciones para disputar el régimen de los menores.

“Esa es la pretensión que él tiene hoy día”, afirmó.

Con el divorcio ya cerrado, el siguiente capítulo se centrará en la disputa por la custodia, un tema que promete mantener en la polémica a la expareja.

