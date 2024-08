Abba se suma a los artistas que se quejan del uso de sus canciones por la campaña de Trump

Abba es el más reciente grupo en una lista de artistas o sus de sus representantes que han objetado por el uso de su música por Trump para promocionar su campaña presidencial.

Esta semana, los roqueros de Foo Fighters expresaron en las redes sociales que no habían dado permiso que su tema « My Hero» se usara en un rally de Trump . La campaña del candidato republicano dijo que habían obtenido permiso para usar la canción , según el diario británico The Independent .

Quejas anteriores

El mes pasado, los representantes de Celine Dion condenaron el uso “desautorizado” de un corte de «My Heart Will Go On», y la familia del desaparecido cantante de soul Isaac Hayes ordenó a Trump a dejar de tocar «Hold On, I’m Coming» y exigió US$3 millones de pago por la licencia.